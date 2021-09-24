TV8 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da Pınar Eliçe'den kanser itirafı: 60 dikişim var!
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katılan, bir zamanlar danslarıyla fırtınalar estiren Pınar Eliçe cilt kanseri olduğunu ve çektiği acıları itiraf etti...
Bir döneme şarkılarıyla ve danslarıyla damga vuran Pınar Eliçe, Tv8'de katıldığı 2. Sayfa programında bir televizyon programında cilt kanserine yakalandığını duyurdu. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelerek şarkıcılığa adım atan Pınar Eliçe kansere yakalandığını duyurdu. tv8’de yayınlanan 2. Sayfa programa konuk olan 49 yaşındaki şarkıcı zorlu süreci anlattı:
"Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım’ dedi.
Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi. Cilt Kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç... Sonrasında ikinci ameliyata karar verdiler, tekrarlamaması için.
Çok fazla bunu yansıtmadım, çok zor günler. 60 tane nur topu dikişim var. Kanser tekrarlamasın diye göğüs kısmımı kazıdılar sonra da dikiş atıldı. Her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünden.