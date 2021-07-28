Tv8 MasterChef'te bir ilk daha yaşandı! Üçlü düello'da iki kişi birden üst tura geçti
TV8' MasterChef Türkiye'de 2. tur elemelerinde 27 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümde üç yarışmacının hazırladığı yemekleri tadan şefler bir ilke imza attı.
TV8'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşan MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde Mustafa, Mert ve Emre üçlü düelloda etli sarma yaparak yarıştı.
İki yarışmacı aynı anda üst tura çıkmayı başardı
Tadım sonrasında ise ünlü şefler herkesi şaşırtan bir karar aldı. Başarılı yemek yapan iki yarışmacı aynı anda üst tura çıkmayı başardı.
Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.