TV8 MasterChef Türkiye'de Tanya stüdyoda fenalaştı doktor eşliğinde ayrıldı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kazanan, kaybeden takım değil Tanya Kilitkayalı'nın rahatsızlığı geceye damga vurdu.
TV8'in sevilen yarışma programında dün akşam takım oyunu oynandı. Ardından ise kaybeden takım dokunulmazlık için yarıştı fakat Tanya Kilitkayalı, dokunulmazlık oyununda fenalaşınca ortalık karıştı.
Mavi takım, 3-2 kırmızı takıma yenildi. Yenilen takım Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Surf and Turf yemeğini yaparak dokunulmazlık oyunu oynadı. Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı.
Mehmet Şef'in içinde karides de bulunan özel tarifi Surf and Turf yemeğini yapmaya çalışan Tanya'nın alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı.
Şefler, Tanya'ya yarışmadan ayrılması için izin verdi. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı.