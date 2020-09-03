TV8 MasterChef Türkiye'de eleme adayları bakın kim oldu sürpriz isimler
MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım kıyasıya yarıştı eleme potasına giden isimler sürpriz oldu.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü dün Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de seyirciyle buluştu ve herkes yeniden ekranlara kilitlendi. Ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Celal'in kaptan olduğu mavi takım ile Eray'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için epey uğraştı.
MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.
MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından ‘tom yum goong’ çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti.