TV8 Masterchef Türkiye'de Danilo Zanna kolbastı oynadı harbiden döktürdü

Merve de eşlik etmelerini isteyince ortaya atılan isim sürpriz oldu. Koltuğundan kalkan Danilo Zanna, ceketini havalı bir şekilde çıkarttı. Kol düğmelerini açtı. Stüdyoya kolbastı müziği verilince de herkesi hayretler içinde bıraktı.