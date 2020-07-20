TV8 MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı yarışmacıyı duyunca stüdyoya daldı
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye yarışması başladı. Acun Ilıcalı, çekimler esnasında yarışmacıyı duyunca stüdyoya bir anda daldı ve açıklamalarıyla şaşırttı.
MasterChef Türkiye 2020 yarışması, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile beraber yeniden TV8 ekranlarında yayımlanmaya başladı. Şefler, yarışmacılar arasında düelloda yarışabilecek kişileri seçtiği anlarda Acun Ilıcalı, yarışmacıyı duyar duymaz stüdyoya şortu ve terliğiyle girdi şaşırtıcı anlar ortaya çıktı.
Şefler, yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada Acun Ilıcalı, stüdyoya girerek, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" dedi ve çekimin ortasına atladı.
Şeflerle koronavirüs salgını sebebiyle el sıkışmak yerine dirsek vuran Acun Ilıcalı, Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'ye dönmekte zorluk yaşayan Somer Sivrioğlu'na takılmadan duramadı.
Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu'na "Senin yerine de İrem Kanan'ı koyacaktık. Jokerlikte son boyut olacaktı" diye takıldı.