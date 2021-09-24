TV8 MasterChef son bölümde yarışma tarihinde Somer Şef'ten bir ilk!
TV8 MasterChef 2021 23 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Some Sivrioğlu, Eren'in yemeği için kaşık atarken "İlk kez bu kadar erken kaşık atıyoruz" deyip yarışmacıyı tebrik etti.
TV8’in reytingleri alt üst eden yarışma programı MasterChef Türkiye’nin, 23 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda, şeflerin tadımları sonunda Eren en iyi yemeği yapan isim oldu. Yarışmanın jürilerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" diyerek Eren'i kutladı.
Diğer yarışmacılar da Eren'i alkışlayarak tebrik etti.
MasterChef Türkiye 2021’de dün akşam oynanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip geldi. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.
Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.