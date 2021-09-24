TV8 MasterChef son bölümde yarışma tarihinde Somer Şef'ten bir ilk!

TV8’in reytingleri alt üst eden yarışma programı MasterChef Türkiye’nin, 23 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda, şeflerin tadımları sonunda Eren en iyi yemeği yapan isim oldu. Yarışmanın jürilerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" diyerek Eren'i kutladı.