TV8 MasterChef son bölümde Mehmet Şef çileden çıktı! Tunahan'ı kovdu!

TV8 MasterChef 2021 programında bu hafta eleme heyecanının yaşandı. 12 Eylül Pazar MasterChef son bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. Kırmızı takıma yardım eden bir kişiyi tespit eden Mehmet Şef tarafından stüdyodan çıkarıldı. Bu yarışmacı ise Tunahan idi. Kırmızı takım bu hafta üç yarışmayı da kaybetti. Emre ve Burcu dışında kırmızı takımda yer alan isimler ise elenmemek için ter döktü.