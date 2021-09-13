TV8 MasterChef son bölümde Mehmet Şef çileden çıktı! Tunahan'ı kovdu!
TV8 MasterChef 12 Eylül Pazar akşamı yayınlanan son bölümde Mehmet şefi kızdıran olay! Tunahan, Mehmet Yalçınkaya'yı öyle bir kızdırdı ki, ünlü şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu!
TV8 MasterChef 2021 programında bu hafta eleme heyecanının yaşandı. 12 Eylül Pazar MasterChef son bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. Kırmızı takıma yardım eden bir kişiyi tespit eden Mehmet Şef tarafından stüdyodan çıkarıldı. Bu yarışmacı ise Tunahan idi. Kırmızı takım bu hafta üç yarışmayı da kaybetti. Emre ve Burcu dışında kırmızı takımda yer alan isimler ise elenmemek için ter döktü.
MasterChef'in son bölümünde yarışmaya bir kişi veda etti. Heyecanlı ve gergin anların yaşandığı eleme gecesinde ise Tunahan'ın yaptığı davranış Mehmet Şefi çılgına çevirdi. Yarışmacılar hızla çalışmaya devam ederken Safanur'a müdahale eden Tunahan, Mehmet Şef'ten tepki gördü.
'Kim o karışan, yemeğe karışan kim?'
Safanur'a kaşığı at diyen Tunahan'a Mehmet Şef sert çıkıştı. 'Kim o karışan, yemeğe karışan kim?' diye soran Mehmet Şef daha sonra Tuhanan'a 'çık dışarı' diyerek stüdyodan gönderdi.