Tv8 MasterChef son bölümde Hamza'nın yemeği Mehmet Şef'i kızdırdı: Saygısızlık!
TV8 MasterChef son bölümünde ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran yarışmacı... Hamza, 'imza şef tabağı' turunda Danila Zanna'nın tabağını düzgün bir şekilde şeflerin karşısına çıkaramayınca Mehmet Şef'ten adeta fırça yedi.
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de, Danilo Zanna'nın imza tabağını yapmaya çalışan yarışmacılardan biri yemeğini yetiştiremeyince Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi. Şef arkadaşlarından birinin yemeği düzgün çıkarılmadığında adeta 'tepesinin tasının attığını' ifade eden Mehmet Şef, yarışmacı Hamza'ya fena yüklendi.
MasterChef Türkiye'nin, 14 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları yeniden tezgah başına geçti.
Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu.