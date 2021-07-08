Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan üç evetle ikinci turda!

MasterChef 2021 eleme turu tüm hızıyla devam ederken her gün yarışmacı kadrosuna girmek için adaylar ter döküyor. Bu esnada farklı farklı kazalar yaşayan ve heyecanına yenilen de oluyor... Talihsizlik yaşayan bir yarışmacı da 7 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümdeki Batuhan dana bonfile hazırlarken, etini pişirdiği döküm tavasını kaydırdı ve yemeğini düşürdü.