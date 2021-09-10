Tv8 MasterChef Azize'den olay çıkış: Ben bunlara dalarım!

"Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim"

Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim" dedi.

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