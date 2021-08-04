Tv8 MasterChef 2021 yeni yarışmacılardan yine bir ilk! Mehmet Şef'e özel mesaj atmış!
TV8 MasterChef Türkiye 2021'de final turunda yine bir ilk yaşandı. Bu sezon yarışmacılar daha eleme turlarından itibaren jürilere ilkleri yaşatıyor. Bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya'ya özel mesaj attığı ortaya çıktı!
TV8 MasterChef Türkiye 2021'de mücadele hız kesmezken ilginç anlar da yaşanıyor. MasterChef'in son bölümünde ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan birinin, kendisine sosyal medyadan özel mesaj gönderdiğini açıkladı.
TV8'in sevilen yarışması MasterChef 3 Ağustos Salı akşamı 28'inci bölümüyle ekranlara geldi. Final turunun tüm heyecanıyla devam ettiği yarışmada, şefler adaylardan tiramisu yapmasını istedi.
Ancak Mehmet Şef, yarışmanın son bölümünde ilginç bir olayı seyircilerle paylaştı.
Yalçınkaya, bir yarışmacının kendisine sosyal medyadan mesaj attığını açıkladı.