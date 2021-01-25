TV8 Kırmızı Oda'ya Erkan Petekkaya transferi! Hikayesiyle olay yaratacak
Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya transfer oldu. Sadi karakteriyle diziye katılan Petekkaya, hikayesiyle ön planda.
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Oda dizisi, yayımlandığı cuma akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Aslıhan Gürbüz ve Burcu Biricik'in hikayesiyle reytingleri sallayan diziye yeni bir oyuncu katıldı.
İnsanların gerçek hayatlarından yaşadığı olayların televizyona aktarıldığı dizi Kırmızı Oda dizisine neredeyse her hafta yeni bir oyuncu katılıyor. Son isim ise ekranların sevilen ismi Erkan Petekkaya.
Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya'nın görülmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Petekkaya bir mafya olan Sadi karakterine hayat verecek.
Bir süredir iyi olmadığı söylenen ve lakabı Delikanlı Sadi olan mafya babası kliniğe gider.