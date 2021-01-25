TV8 Kırmızı Oda'ya Erkan Petekkaya transferi! Hikayesiyle olay yaratacak

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Oda dizisi, yayımlandığı cuma akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Aslıhan Gürbüz ve Burcu Biricik'in hikayesiyle reytingleri sallayan diziye yeni bir oyuncu katıldı.