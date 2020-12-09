TV8 Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in babasını bakın kim oynayacak
Burcu Biricik, geçtiğimiz hafta Kırmızı Oda dizisine bomba bir giriş yaptı. Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in babasını kimin canlandıracağı da belli oldu.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi, her cuma seyirciyi ekranlara kilitledi. Fakat son bölümde Burcu Biricik'in konuk olmasıyla hem reytingler tavan yaptı hem de sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteri halüsinasyonlar gören bir kişi olarak Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu.
Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da aradı. Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini, onlarla konuştuğunu söyleyen Boncuk'un hikayesi son bölüme damga vurdu.
Burcu Biricik, dizideki performansıyla herkesi mest ederken Twitter'da aynı zamanda sallandı.