TV8 Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in babasını bakın kim oynayacak

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi, her cuma seyirciyi ekranlara kilitledi. Fakat son bölümde Burcu Biricik'in konuk olmasıyla hem reytingler tavan yaptı hem de sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.