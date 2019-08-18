Tv8 hisseleri Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding'in, Tv8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklaması üzerine medya patronu Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin yalanlama geldi.
Ebru Şallı ile yıllardır birlikte olan ve yakında evlenmeyi planlayan Uğur Akkuş'un şirketinin hukuk departmanı geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış ve TV8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklamışlardı. Tv8'in patronu Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.
Kanalı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüklerini doğrulayan Acun Ilıcalı, henüz bir anlaşmanın netleşmediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:
Şüpheniz olmasın: "Basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın"
Peki ne olmuştu?: A&S Yatırım Holding'in açıklamasında TV8'in yüzde 57'sini satın alındığı belirtilmişti. Ortaklığa ilişkin lansmanın ise yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedilmişti.