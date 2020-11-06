TV8 Doya Doya Moda için bomba iddia Bahar Candan kilo aldı programa geliyor

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Dış görünüşünde sık sık değişiklik yapmayı tercih eden Candan son olarak da kilo almaya çalıştığı halleri paylaştı.