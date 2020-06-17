TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir Survivor'da yarışacak!
TV8'de yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da yarışacak.
Demet Özdemir, Survivor 2020'ye damga vuracak. Acun Ilıcalı, rica etti Demet Özdemir kabul etti. Güzel oyuncu Survivor'da Anlat Bakalım yarışmasında yarışacak üstelik partneri de Cemal Can Canseven olacak.
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Survivor Anlat Bakalım'da Demet Özdemir'in yanı sıra Bensu Soral, Enis Arıkan, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Danilo Zanna, Eser Yenenler ve Mustafa Ceceli de yarışacak.
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Demet Özdemir, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu Ege'de aldı. Otelde kalmak yerine tekne tatilini seçen Demet Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir tatil geçiriyor.
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Özdemir son olarak beyaz elbisesiyle çekilen bir pozunu paylaştı. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
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