TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir dansıyla yıktı geçti!
TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla adından söz ettirdi.
Korona salgını sonrası evlerine kapanan ünlüler, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle sık sık etkileşim içerisinde olmaya başladılar. Kimi mutfaktan paylaşım yaparken, kimi de soru- cevap etkinlikleriyle haklarında merak edilenleri yanıtlıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir ise, Instagram hesabından paylaştığı dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.
O anlara, "Kötü günler geçtiğinde yapmak istediklerimi belirledim..." ifadelerini kullandı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Demet Özdemir Kimdir?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.