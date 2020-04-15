TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir dansıyla yıktı geçti!

Demet Özdemir Kimdir?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.