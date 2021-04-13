TV8 dizisi Kırmızı Oda'ya Uğur Yücel'in ardından bir usta oyuncu daha katıldı
TV8'deki Kırmızı Oda dizisi transferlere doymuyor. Son olarak Uğur Yücel'in katıldığı diziye yeni bir usta oyuncu daha geldi.
TV8 ekranlarının başarılı yapımlarından biri Kırmızı Oda dizisi her geçen gün yeni sürprizle seyirci karşısına çıkıyor. Yeni hikayeler, yeni oyuncular yer almaya devam ediyor. diziye birbirinden kıymetli oyuncular dahil oluyor.
Son olarak Kırmızı Oda'ya Yiğit Özşener, Esra Ronabar katıldı ve canlandırdıkları karakterlerin hikayeleri seyircinin oldukça ilgisini çekti. Hikayenin gidişi doğrultusunda Yiğit Özşener'in babasını canlandıran ise Uğur Yücel oldu.
Uğur Yücel'in ardından Itır Esen de diziye dahil oldu. Otuz üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
Zafer'in hayranlıkla bahsettiği, padişah soyundan gelme, aristokrat, saygın ve güzel bir kadın olan Nurcihan, tedavisi sırasında eşi Vahit'e destek olmaktan geri durmayacak.