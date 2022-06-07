TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk final yapıyor! Acun'u Selin Yenici'nin oyunculuğu bile kurtaramadı
Başrollerini Selin Yeniinci, İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyince final kararı aldı! Selin Yeniinci'nin çok konuşulan başarılı performansı dizinin devam etmesini sağlayamadı!
Başladığı günden bu yana Selin Yenici'nin oyunculuğuyla birlikte konuşulan başrolünde İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı "Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi" reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.
İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde olduğu, TV8’nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisiyle ilgili karar verildi.
13 bölümlük anlaşması vardı..
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi.
Selin Yenici başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti..
Dizi, 6 Nisan Çarşamba gününden beri seyirciyle buluşuyordu. Dizide Selin Yenici başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyordu