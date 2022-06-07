TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk final yapıyor! Acun'u Selin Yenici'nin oyunculuğu bile kurtaramadı

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde olduğu, TV8’nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisiyle ilgili karar verildi.