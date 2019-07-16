Tv8 dizinin fişini çekmişti! Gülse Birsel'den flaş Jet Sosyete açıklaması

'Panik yok' demişti: Gülse Birsel son olarak Jet Sosyete hakkında "Jet Sosyete 'final' yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweetler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" demişti.