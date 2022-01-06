TV8 2. Sayfa'da 'Hamile eşini aldatan ünlü oyuncu kim' iddiası magazini salladı

TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında gündeme gelen bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da paylaşım yapan bir magazin sayfasının iddiasını gündeme getiren sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, eşi şuanda hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini' gündeme getirdi. Peki eşi şuanda hamile olan ünlü oyuncu kim?