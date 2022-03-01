TV8 2. Sayfa'da 'Hadi Yine İyisin Tayfun Duygulu'dan 'Kerim Tekin için 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısı itirafı
TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan 'Hadi Yine İyisin' Tayfun Duygulu, 1998 yılında trafik kazasıyla vefat eden Kerim Tekin'in trafik kazası geçireceğini hayattayken hissettiğini, 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını verdiği için annesinin kendisine sitem ettiğini itiraf etti.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan, 90'lı yılların 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla patlama yapan popçusu Tayfun Duygulu, 1998'de Afyon Sandıklı yolunda kaza geçirerek genç yaşta vefat eden Kerim Tekin ile ilgili ilk kez anlattığı gerçek ile magazin gündemini salladı. Kerim Tekin'i ünlü eden şarkı olan 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısının bestecisi ve söz yazarı olan Tayfun Duygulu, Kerim Tekin'in hayatta olduğu dönemde trafik kazada öleceğini hissettiğini ve öldükten sonra müzik piyasasında patlama yapacağını söylediğini ileri sürdü.
2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'i Kerim Tekin itirafıyla şoke eden Tayfun Duygulu, Kerim Tekin'in annesinin de kendisine 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısı yüzünden çok sitem ettiğini ifade etti.
Tayfun Duygulu, sözü bestesi kendisine ait, Kerim Tekin’in okuduğu “Kar Beyazdır Ölüm” şarkısının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.
"Ben trafik kazasında öleceğim abi, ben ölürsem o zaman belki (albümüm) çok satar": "Kar Beyazdır diyerek ben Kerim'in ruhunu anlatmışım" diyen Tayfun Duygulu, 90'lı yıllardan bu yana hep dinlenen efsane parçası için, Kerim Tekin'in ölmeden önce, "Ben trafik kazasında öleceğim abi, ben ölürsem o zaman belki (albümüm) çok satar" dediğini söyledi.