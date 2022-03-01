TV8 2. Sayfa'da 'Hadi Yine İyisin Tayfun Duygulu'dan 'Kerim Tekin için 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısı itirafı

"Ben trafik kazasında öleceğim abi, ben ölürsem o zaman belki (albümüm) çok satar": "Kar Beyazdır diyerek ben Kerim'in ruhunu anlatmışım" diyen Tayfun Duygulu, 90'lı yıllardan bu yana hep dinlenen efsane parçası için, Kerim Tekin'in ölmeden önce, "Ben trafik kazasında öleceğim abi, ben ölürsem o zaman belki (albümüm) çok satar" dediğini söyledi.