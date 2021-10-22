TV8 2. Sayfa'da Erkan Özerman Best Model ifşası: 13 sene önce 'Gel kucağıma otur' dedi!

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında, 34. Best Model of Turkey'e katılan bazı erkek yarışmacıların, Erkan Özerman'a masaj yapmaları yönünde mesajlar aldıklarına yönelik iddialar ortaya atmalarının ardından, programda bugün başka bir şoke edici iddia daha ortaya atıldı. Özerman'ın karşılıklı kavga ettiği suncuular Müge ve Gülşen, 'Bu işin peşini bırakmayacağız' diyerek, geçmiş yıllardan finalist olan bir yarışmacıyı ve aynı sene beraber katılan kardeşini programa çıkardılar. 2008 yılında ikizi ile beraber yarışmaya katıldığını ifade eden ve yarışmada 3. olduğunu söyleyen Ender Ataç, Erkan Özerman'ın kendisine de 'ahlaksız teklif'lerle geldiğini öne sürdü.