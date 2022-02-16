TV8 2. Sayfa canlıda Buket Aydın'dan 'şarkıcılık' itirafı teklifler yağmış ilk şarkısı 'Habeş Maymunu'
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan spiker Buket Aydın şarkıcılığa göz kırptı! Şarkıcılık teklifleri aldığını belirten Buket Aydın bir gün şarkıcılık yapmaya karar vermesi durumunda pop müzik okuyacağını söyledi.
TV8 ekranlarında hafta içi her sabah canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına son dönemde sıklıkla konuk olan haber spikeri ve sunucu Buket Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi' videosunun ardından bugün yine konuk oldu. Sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın 'Oyunculuk ya da şarkıcılık teklifleri alıyor musun' sorularına 'Şarkıcılık teklifi aldım' diye yanıt veren Buket Aydın, sahneye çıkma fikrine sıcak baktığını ve şan eğitimi aldığını, bir gün şarkıcılık yapması durumunda Pop müzik okuyacağını ifade etti. Sunucu Gülşen Yüksel Salt, 'İlk şarkının adı belli; Habeş Maymunu' deyince stüdyoda kahkahalar patladı.
Oyunculuktan çok şarkıcılık teklifi aldığını ifade eden Buket Aydın, böyle bir kariyere yöneldiğinde çalışacağı ismin de müzik piyasasında önemli isimlerin yapımcısı olan Polat Yağcı olduğunu ifade etti.
Coşkun Sabah'tan Buket Aydın'a düet teklifi: Coşkun Sabah'ın, Engelsiz Yaşam derneğinin bağış gecesi için kendisinden bir düet rica ettiğini de ifade eden Buket Aydın'a, sunucu Gülşen'den 'Coşkun Sabah'ın o düetleri çok meşhurdur' esprisi gelince stüdyo kahkaha sesleriyle inledi.
Müge ve Gülşen'den Buket Aydın'a 'Coşkun Sabah' uyarısı: Gülşen'in bu esprisine Müge de 'Düet yap ama klibe takılma, klip uzun sürüyor' diye karşılık verince Buket Aydın şakayla karışık 'Çok kötüsünüz' diye yorum yaptı.