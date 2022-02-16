TV8 2. Sayfa canlıda Buket Aydın'dan 'şarkıcılık' itirafı teklifler yağmış ilk şarkısı 'Habeş Maymunu'

TV8 ekranlarında hafta içi her sabah canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına son dönemde sıklıkla konuk olan haber spikeri ve sunucu Buket Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi' videosunun ardından bugün yine konuk oldu. Sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın 'Oyunculuk ya da şarkıcılık teklifleri alıyor musun' sorularına 'Şarkıcılık teklifi aldım' diye yanıt veren Buket Aydın, sahneye çıkma fikrine sıcak baktığını ve şan eğitimi aldığını, bir gün şarkıcılık yapması durumunda Pop müzik okuyacağını ifade etti. Sunucu Gülşen Yüksel Salt, 'İlk şarkının adı belli; Habeş Maymunu' deyince stüdyoda kahkahalar patladı.