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TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

Ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Umut Akyürek, Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının canlı yayınında kızının 'Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) hastalığını anlatınca sosyal medyada kızının izni olmadan özel durumunu paylaştığı gerekçesiyle topa tutuldu.

TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

Estetikli haliyle zaman zaman gündeme gelen ve geçtiğimiz haziran ayında evinde düşerek omzunu kıran Türk Sanat müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına konuk oldu. Akyürek, 16 yaşındaki kızı Melek Bal'ın hiperaktivite tedavisi gördüğünü ve okuluna ara verdiğini açıkladı. Sosyal medyada Umut Akyürek'in kızının özel durumunu, kızının rızası veya haberi olmadan milyonlarca kişinin önünde anlatması çok tepkili yorumlar aldı.

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TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

47 yaşındaki şarkıcı, kızı Melek Bal'ın dikkat eksikliği sıkıntısı yaşadığından bahsetti.

İŞTE UMUT AKYÜREK'İN KIZININ ÖZEL DURUMUNU ANLATTIĞI O ANLAR

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TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren bir çocuk annesi ünlü isim, kızının ihmal edilmemesi gereken bir hastalığa sahip olduğunu açıkladı. 

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TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının hastalığını anlatan Umut Akyürek'e tepki yağıyor

"Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık"

"Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler" diyen Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:

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