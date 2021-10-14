Tuzla'da yollar köpürdü! Nedeni bilinmiyor numune alındı

Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz. Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu" dedi.