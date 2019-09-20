Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği

AFAD açıklama yapmıştı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın sonrasında İstanbul ve Kocaeli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

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