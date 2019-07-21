Tuz Gölü üzerinde bir ilk gerçekleşti! Belediye Başkanı bile dahil oldu
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Tuz Gölü üzerinde önceki akşam bir nikah töreni düzenlendi ve bu da göl üzerinde gerçekleşen ilk nikah töreni olarak kayıtlara geçti.
Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Koçak'ın oğlu Mert Koçak, Damla Aygün ile dünya evine girdi. Ancak düğün, Tuz Gölü üzerinde gerçekleşti. Çiftin nikah töreni, Tuz Gölü'nün orta yerine kurulan platformda yapıldı.
Çiftin nikahını Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kıydı. Damla Aygün ve Mert Koçak çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, çiftin parlak fikrini takdir ederek, "Tuz Gölü'nü tanıtmak ve bu güzel anı yaşamak adına inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi.
Tuz Gölü üzerinde evlenme fikrini çok beğendiğini söyleyen Çelik, nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Damla Aygün'e verdi.
Nikahlarıyla bir ilki başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirten Damla Aygün ve Mert Koçak çifti, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.