Tuz Gölü üzerinde bir ilk gerçekleşti! Belediye Başkanı bile dahil oldu

Çiftin nikahını Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kıydı. Damla Aygün ve Mert Koçak çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, çiftin parlak fikrini takdir ederek, "Tuz Gölü'nü tanıtmak ve bu güzel anı yaşamak adına inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi.