Tuvana Türkay Onur Tuna gerginliğine İrem Sak'tan olay gönderme
İrem Sak, Ağır Romantik filminin galasında Onur Tuna ile arasının bozulmasına neden olan Tuvana Türkay'ın açıklamalarına olay bir gönderme yaptı.
Son olarak FOX TV ekranlarında Bir Aile Hikayesi dizisiyle boy gösteren İrem Sak, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı. Yeni bir projesi olduğunu fakat kesinleşmeden bilgi vermek istemediğini söyleyen İrem Sak, Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın Ağır Romantik filminin galasında yaşadığı gerilim sorulunca cevabı yapıştırdı.
Başrollerinde Onur Tuna ve Tuvana Türkay olan Ağır Romantik filminin galasında gerginlik yaşanmıştı. Gecede Onur Tuna, ''Çok eğlendik'' açıklaması yapmış, Türkay ise "Çok eğlendik gibi klişe cümleler kurmayacağım" diyerek rol arkadaşına laf atmıştı.
Basın mensupları bu gerginliği İrem Sak'a sorunca ise güzel oyuncudan İrem Sak'a olay bir gönderme geldi.
İrem Sak, "Kamera önünde ayarı kaçırmamak önemli" diyerek Tuvana Türkay'a laf attı.