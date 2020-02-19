Tuvana Türkay Onur Tuna arasında soğuk rüzgarlar esti gala gecesi olaylı geçti
Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın Ağır Romantik filminin galasında arası açıldı. Tuvana Türkay'ın söylemleri, Onur Tuna'yı şekilden şekle soktu.
FOX TV'nin iki reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna ve Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminde buluştu. Filmin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Tuvana Türkay ve Onur Tuna arsındaki gerginlik ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Ağır Romantik filminin çekimleri için Onur Tuna, gala gecesinde ''Çekimlerde çok eğlendik'' açıklamasında bulundu. Ardından mikrofon Tuvana Türkay'a uzatılınca ise klişe konuşmayacağını söyleyip Onur Tuna'nın sözleriyle dalga geçti.
Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay, bu sözleri söylerken yüz ifadesini de değiştirince Onur Tuna'nın bakışları olay oldu. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi.
Ağır Romantik filminin galasına gergin anlar damga vurup gala gecesine gölge düşünce ise Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.