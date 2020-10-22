Tuvaletini yapan kadın hayatının şokunu yaşadı! 2 metrelik yılan ısırdı
Tayland'da 54 yaşındaki Boonsong Plaikew evindeki tuvaleti kullandığı sırada başına gelen olay herkesi şaşkına çevirdi.
Akıllara durgun veren olay, Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki kadın 19 Ekim'de ihtiyacını gidermek için tuvalete gitti.
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Tuvaletini yapan kadın, bir anda kalçasında ağrı hissetti. Panikleyen kadın arkasına baktığında hayatının şokunu yaşadı.
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2 metre uzunluğunda bir yılanın kalçasını ısırdığını gören kadın ne yapacağını şaşırdı. Kalçası ısırılan kadın acı içinde bağırmaya başladı.
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Kalçasını yılandan kurtarmak isteyen kadının, parmağını yılan kapınca tuvalet bir anda kan gölüne döndü.
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