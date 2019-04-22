TUSAŞ'tan çocuklara 23 Nisan jesti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ailelerini ağırladı. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, aileleriyle TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'ni gezdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ailelerini ağırladı. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, aileleriyle TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'ni gezdi.
Tesislerde, "T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri"ni inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, helikopterin kokpitine de binme imkanı bulurken, merak ettiklerini TUSAŞ yetkililerine sordu.
İnsansız hava aracı ANKA'nın bulunduğu alan ile Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un sergilendiği bölgeyi de gezen öğrenciler, uçak hakkında yetkililere sorular yöneltti. Öğrencilere, uçağın kokpitine de binme imkanı sağlandı.
"Gurur verici"
İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Zeynep Şura Çetin, Türkiye'nin helikopter geliştirmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Büyüdüğümde ben de bilim insanı olmak istiyorum. Değerli bir insan haline gelip, ülkemi geliştirmeyi hedefliyorum." dedi.