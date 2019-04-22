TUSAŞ'tan çocuklara 23 Nisan jesti

"Gurur verici"

İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Zeynep Şura Çetin, Türkiye'nin helikopter geliştirmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Büyüdüğümde ben de bilim insanı olmak istiyorum. Değerli bir insan haline gelip, ülkemi geliştirmeyi hedefliyorum." dedi.