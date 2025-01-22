Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile beraber 23 zanlı, ihale yolsuzluğu iddiasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya il kongresinde konuyla ilgili olarak “Daha turpun büyüğü heybede” dedi.

Cümle kalem erbabı, heybedeki turpun izini sürmeye başladı.

Bence, turpun büyüğü Amerika’da...

Donald Trump’ın yaptığı ilk işlerden biri, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere uygulanan yaptırımı kaldırmak oldu.

Böylece Siyonist işgalcilere yol verdi, önlerini açtı.

Biden yönetiminin vermediği silahları göndermeyi taahhüt etti.

Filsitin'e sağlanan ABD fonlarını sonlandırdı.

Trump kelimesinden “m” harfini çıkarırsak geriye Turp kalır.

Heybedeki turpları, Ankara kulislerini takip eden gazeteciler araştırsın.

Ben, kış sebzesi turpun izini süreceğim.

Turp gibi olmak için tüketmek çok faydalı.

Bir dönem, turpun başkenti Kadirli’de çalışma şansım oldu.

Havası gibi sıcak ve güzel insanlar tanıdım.

Yaşar Kemal'in köyünü ve romanlarında adı geçen yaylaları gördüm.

Çukurova’nın bu şirin ilçesi, turp ihtiyacının %70’ni tek başına karşılar.

Şalgamı, sucuk-ekmeği, yer fıstığı da en az turp kadar meşhurdur.

Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş buradadır.

Her yıl 7 Mart’ta, ilçenin kurtuluş kutlamaları ile birlikte turp festivali yapılır.

Tarlalardan, sofralarımıza meşakkatli bir süreçten sonra ulaşır.

Kışın hasadı yapılan sebzenin toprak ve çamurdan temizlenmesi, Savrun Çayı’nda yapılır.

Elleri lastik eldivenli, ayakları lastik çizmeli kadınlar, buz gibi suda temizler.

Onlar, “Korkunç ve mübarek elleri

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz” olan kadınlardır

İlçe halkı Savrun Çayı’nın geçtiği bölgeyi, “Turplar Vadisi” diye isimlendirir.

Kurtlar Vadisi’nden esinlenilir, tabelası dikilir.

Yerel oyuncuların oynadığı, aynı adla filmi çekilir.

Meksika’da da her yıl 23 Aralık’ta turp festivali yapılır.

Bir günlük renkli bir kutlamadır.

Büyük, renkli turpların oyulması ve desen verilmesine dayanır.

Turp Gecesi adı ile anılır.

İspanya’nın Piornal Kasabası’nda, Jarramplas Festivali düzenlenir.

Her yıl 19-20 Ocak’ta gerçekleştirilen etkinlikte de turp kullanılır.

Kökeni, Orta Çağ’a kadar uzanır.

Köylüler, kötülüğü temsil eden zırhlı kişiyi turp yağmuruna tutarlar.

Bir nevi, şeytan taşlamanın İspanyolcası...

Festival sonunda zırhlı şahsa “Jarramplas” unvanı verilir.

Bu sanı almak için erkekler kıyasıya yarışır.

Yaşar Kemal, Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı romanına " O güzel insanlar, güzel atlara binip gittiler" diye başlar.

Memleket turplar vadisine dönmüş; büyüğü heybede, küçüğü pazarcı tezgahında, kalanları tarlalarda...

Çıkarın meydana hırsızları, yolsuzları!

İlk turpu, günahsız olan atsın.