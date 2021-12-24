Turkovac aşısının üretildiği merkez ilk kez görüntülendi! Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan varyantlar için flaş açıklama

Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılan çalışmalarda, Turkovac aşının 'Alfa' varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu görüldü. Ekipler, 'Delta' varyantı ile ilgili çalışmalarını ise sürdürüyor. Faz 1 aşamasında kalan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili aşı çalışmalarının da devam ettiği merkezle ilgili açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısının acil kullanımı onayı almasından dolayı çok gururlu ve mutluyuz. 1,5 yıldır bu anı bekliyorduk. Bu zaman içinde gece gündüz çalışmalarımızı yürütüyorduk.