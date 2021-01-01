Türkler'in altın merakı Almanlar'ı zengin etti! Böreğin altında, yastığın içinde, çaydanlıkta çıktı

Hem vergi alındı hem de ceza kesildi

Geçtiğimiz hafta Stuttgart'ta, bir Türk kadının 8 bilezik, küpe ve diğer altınlarına el konuldu. 2 bin 100 euro vergi kesildi, altınlar geri verildi ama kadına ‘gümrüklü malı beyan etmeme’ nedeniyle ayrıca ceza da uygulandı.