Türkler'in altın merakı Almanlar'ı zengin etti! Böreğin altında, yastığın içinde, çaydanlıkta çıktı
Altın 2020'nin en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Türk insanının altın merakı, Almanya’yı resmen zengin ediyor. Yılda 15 milyon euro’ya yakın bir para, yolcu beraberinde getirilen altınlar nedeniyle Alman gümrüklerine kalıyor. Türkler'in Almanya'ya kaçak yolla altın sokma yöntemleri ise pes dedirtti.
Gurbetçi Türkler, akla gelecek gelmeyecek her türlü yolla, düğün takılarını Almanya'ya sokmaya çalışırken Alman gümrük ekiplerine yakalandı. Alman gümrük memurları, Türkler'in kaçak yolla altın sokma teknikleri konusunda uzmanlaştı. Adeta, insanların gözüne bakıp kimde altın var, kimde yok anlıyorlar. Ama Türkler hala akla hayale sığmayan yöntemlerle altınlarını Almanya'ya sokmaya çalışıyor. El konulan altınlar da Almanları zengin ediyor. İşte, Sözcü'nün haberine göre gümrüklerde altın maceralarından birkaç örnek…
Böreklerin içinden altın bilezik çıktı
Düsseldorf Havalimanı’nda, ev yapımı böreklerin içine yerleştirilen altınlar bulundu. Bir kişi, “Uçakta uyuyorum” diyerek taşıdığı yastıkların içinde onlarca bilezikle yakalandı.
Çaydanlık içindeki altınlar
Çaydanlık içinde, yiyeceklerin arasında, sırt çantalarında, bavullarda, el çantalarında, kadınların bileklerinde, boyunlarında, erkeklerin mahrem yerlerinde altınlar bulunuyor ve Alman gümrüğü, “Boşuna uğraşıyorsunuz. Röntgende ya da x-ray'den geçerken hepsi görünüyor” diyor.
Hem vergi alındı hem de ceza kesildi
Geçtiğimiz hafta Stuttgart'ta, bir Türk kadının 8 bilezik, küpe ve diğer altınlarına el konuldu. 2 bin 100 euro vergi kesildi, altınlar geri verildi ama kadına ‘gümrüklü malı beyan etmeme’ nedeniyle ayrıca ceza da uygulandı.