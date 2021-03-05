Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasının ardından ünlü isimler bakın ne yazdı
BİTLİS Tatvan'daki askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kaza için sanat camiası da taziye mesajları yayımladı.
Bitlis'in Tatvan kırsalı sınırları içerisinde düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterde, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından art arda taziye paylaşımlarında bulundu.
Acun Ilıcalı: Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımıza sağ olsun.
Tarkan: Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Çok acı, çok üzgünüm.
Esra Erol: Milletimizin başı sağ olsun.