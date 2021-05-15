Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz
Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşen genç güzel Serel Yüceli'nin pozları olay oldu.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide Alara karakterini canlandıran Serel Yereli, kısa sürede popülerliğe kavuşmuştu. Oyunculuk kariyerinin başındayken genç oyuncu radikal bir karar alarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Oyunculuğu bırakan Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşmişti.
Müzik kariyeri için çeşitli çalışmalar yapan genç güzel, geçtiğimiz haftalarda ikinci şarkısını müzik severlerin beğenisine sunmuştu.
Müzik çalışmalarının yanı sıra genç güzel sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.