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Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşen genç güzel Serel Yüceli'nin pozları olay oldu.

Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide Alara karakterini canlandıran Serel Yereli, kısa sürede popülerliğe kavuşmuştu. Oyunculuk kariyerinin başındayken genç oyuncu radikal bir karar alarak hayranlarını şaşırtmıştı. 

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Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Oyunculuğu bırakan Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşmişti. 

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Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Müzik kariyeri için çeşitli çalışmalar yapan genç güzel, geçtiğimiz haftalarda ikinci şarkısını müzik severlerin beğenisine sunmuştu. 

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Türkiye'yi terk etmişti! Serel Yüceli sokakta iç çamaşırsız dolaştı olay yaratan poz

Müzik çalışmalarının yanı sıra genç güzel sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. 

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