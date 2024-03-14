Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı
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Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel uzun zaman önce Türkiye'yi terk etmişti. Politikayı ve ekonomiyi yakından takip eden Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Tolga Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu.
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Türkiye'de yaşananları yakından takip eden ve zaman zaman da ekonomi tavsiyelerinden bulunan Karel şaşırtan bir paylaşıma imza attı.
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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.
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