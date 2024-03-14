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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel uzun zaman önce Türkiye'yi terk etmişti. Politikayı ve ekonomiyi yakından takip eden Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.

Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Tolga Karel ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu.

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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Türkiye'de yaşananları yakından takip eden ve zaman zaman da ekonomi tavsiyelerinden bulunan Karel şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.

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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü oldu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı
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