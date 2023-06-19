Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşen Tuba Büyüküstün ağladı! Bakın sebebi neymiş

Ne yapacaklarına hiç karışmıyorum

Tuba Büyüküstün kızlarıyla ilgili sorular üzerine de “Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri güzel gidiyor. Daha çok küçükler, mesleki anlamda neyi tercih edecekler, hiç karışmıyorum” diye konuştu.