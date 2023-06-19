Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşen Tuba Büyüküstün ağladı! Bakın sebebi neymiş
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi terk ederek ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte Paris'e yerleşmişti. Sosyal medyadan paylaştığı ağlama fotoğrafı olay olan Tuba Büyüküstün, nedenini açıkladı.
Türk dizilerinin vazgeçilmez yıldızlarından Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte Türkiye'den ayrılıp Paris’e yerleşti. Büyüküstün'ün ağlarken paylaştığı bir fotoğrafı çok konuşuldu.
Tuba Büyüküstün, İstanbul’a geldi. Oyuncu, Nişantaşı’nda görüntülendi. 2 saat kaldığı restorandan çıkışta soruları yanıtlayan Tuba Büyüküstün, “Bazı projeler için toplantı yaptık. Verimli ve güzel geçti” dedi.
Geçenlerde ağlarken çektiği bir selfie’yi sosyal medyada paylaşan Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğü sorusuna şöyle yanıt verdi: “Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim.”
Ne yapacaklarına hiç karışmıyorum
Tuba Büyüküstün kızlarıyla ilgili sorular üzerine de “Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri güzel gidiyor. Daha çok küçükler, mesleki anlamda neyi tercih edecekler, hiç karışmıyorum” diye konuştu.