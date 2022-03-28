Türkiye'yi terk eden Halit Ergenç bomba diziyle geri dönüyor! Sadakatsiz yıldızıyla rol olacak
Ekranlara ara veren usta oyuncu Halit Ergenç'in Sadakatsiz yıldızıyla birlikte dizi dünyasına geri döneceği ortaya çıktı.
Türkiye'nin en çok para kazanan oyuncularından Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçtiğimiz aylarda yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza atmıştı.
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Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve sosyal medya hesaplarından sürekli İngiltere'nin başkenti Londra'dan fotoğraf paylaşan ünlü çiftten beklenmeyen bir karar gelmişti.
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Londra'dan bir ev satın alan çiftin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte İngiltere'de yaşayacakları ortaya çıkmıştı.
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İngiltere'de yeni bir yaşam kuran çiftin bu hayatı uzun sürmedi.
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