Türkiye'yi seçtiler! ABD 'panik' yaptı Konya'dan 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
ABD'de pandeminin oluşturduğu panik ortamı silah ihracatına yansıdı. Durum böyle olunca Konya'daki fabrikada üretilen silahlar büyük ilgi gördü.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.
Mahalleli kurdu ihracata başladı: Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı.
Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor.
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, 1962'de kurulan kooperatifte 500'e yakın çalışanın olduğunu söyledi.