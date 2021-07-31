Türkiye'yi saran orman yangınına ünlülerden tepki! Sosyal medyada isyan!

ANTALYA MANAVGAT'tan başlayarak Türkiye'nin Ege'deki başlıca turizm merkezlerinde ve Akdeniz'deki pek çok ormanlık alanı saran yangına tüm Türkiye yas tutuyor. Ünlüler art arda yaptıkları paylaşımlarda hem sebep olanlara isyan ederken hem de yardım çağrılarını yineliyor ve bağışlara destek veriyor. İşte ünlülerin orman yangını ile ilgili o paylaşımları...