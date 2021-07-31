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Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

ANTALYA'da başlayıp Bodrum-Milas, Didim, Fethiye, Marmaris gibi pek çok turistik bölgenin ormanlarını saran ve Akdeniz'de de pek çok ormanlık alanı yutan yangın tüm ülkeyi hem derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medyada tepkiler yükseldi. İşte ünlülerin bağış, destek ve aynı zamanda isyan dolu o paylaşımları...

Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

ANTALYA MANAVGAT'tan başlayarak Türkiye'nin Ege'deki başlıca turizm merkezlerinde ve Akdeniz'deki pek çok ormanlık alanı saran yangına tüm Türkiye yas tutuyor. Ünlüler art arda yaptıkları paylaşımlarda hem sebep olanlara isyan ederken hem de yardım çağrılarını yineliyor ve bağışlara destek veriyor. İşte ünlülerin orman yangını ile ilgili o paylaşımları...

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Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

Eski manken ve magazin yorumcusu Deniz Akkaya, orman yangınlarına rağmen eğlencesine ara vermeyen bazı ünlüleri isim vermeden eleştirdi.

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Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

Bu sözler Şevval Şahin'e mi?

İsim vermediği halde, Akkaya'nın sosyal medyada, ağır göndermelerde bulunduğu kişinin eski Türkiye güzeli Şevval Şahin olduğu konuşuluyor.

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Türkiye'yi saran orman yangınına ünlüler sosyal medyadan isyan etti

Şahin eğlencesinden geri kalmadı

Deniz Akkaya, isim vermeden Şevval Şahin'i eleştirdi. Şevval Şahin, ara ara yangınlarla ilgili bir şey paylaşıp, sonrasında parti videolarını paylaştı. Arada TEMA paylaşımları da yapan Şahin, eğlenceden geri kalmadı.  

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