Türkiye'ye düşme ihtimali var! Saat verildi gergin bekleyiş sürüyor: Çin roketi ne zaman düşecek?
31 Ekim günü Çin’in Tiangong uzay üssünden fırlattığı 23 tonluk devasa Long March 5B roketi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti. Düşme ihtimali olan bölgelerin yayınlandığı haritada Türkiye olması panik havası yaratırken Çin roketinin ne zaman düşeceği ise merak konusu oldu. İşte roket olayında yaşanan son gelişmeler...
Çin’in uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıyan Long March 5B roketinin uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı. Bilim insanları, roketin insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelere düşme oranı yüksek uyarısında bulundu.
Modern roketlerin uzay boşluğunda itme gücü kullanarak Pasifik Okyanusu’na düşmesi sağlanırken, Çin roketi Long March 5B’de bu özelliğin bulunmaması 23 tonluk roketin hızla yeryüzüne çakılmasına neden olacak.
10 katlı bina yüksekliğindeki roketin kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya ilerlemesi paniğe neden oldu.
Roket için saat verilmişti
Yeniden atmosfere girişin saat kaçta olacağı tam bilinmezken, Aerospace Corporation ilk tahmini hesaplama verilerini açıkladı. Aerospace Corporation’a göre roket bugün 11.20 sularında atmosfere girebilir. Ancak bu verilerin 3 saat geç veya erken de olabileceği söylendi.