Türkiye'ye düşme ihtimali var! Saat verildi gergin bekleyiş sürüyor: Çin roketi ne zaman düşecek?

Roket için saat verilmişti

Yeniden atmosfere girişin saat kaçta olacağı tam bilinmezken, Aerospace Corporation ilk tahmini hesaplama verilerini açıkladı. Aerospace Corporation’a göre roket bugün 11.20 sularında atmosfere girebilir. Ancak bu verilerin 3 saat geç veya erken de olabileceği söylendi.