Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı

Türkiye'nin daha nice başarılara imza atacağına inandığını kaydeden Aktürk, "Hem savunma hem teknoloji sanayisinde Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA'larımıza, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg'a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. Togg'un lansman renklerinden en çok tercih edilen 'Kapadokya' rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor." dedi.