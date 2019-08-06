Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesi olma özelliğine sahip olan Güray Müze’de 7 bin yıl öncesine ait sergilenen tanrıça heykelleri yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Milattan önce 5 bin yılında dönemin insanları tarafından özellikle tanrıya olan bağlılıklarını ve kötü ruhlardan korunmak için evlerinde bulundurdukları heykelcikleri o döneme ait takı modasını da gözler önüne seriyor.