Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelcikler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi - Sayfa 1

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesi olma özelliğine sahip olan Güray Müze’de 7 bin yıl öncesine ait sergilenen tanrıça heykelleri yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Milattan önce 5 bin yılında dönemin insanları tarafından özellikle tanrıya olan bağlılıklarını ve kötü ruhlardan korunmak için evlerinde bulundurdukları heykelcikleri o döneme ait takı modasını da gözler önüne seriyor.

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Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi - Sayfa 2

Arkeolog Burcu Tüysüz yaptığı açıklamada müzede sergilenen heykelciklerin 7 bin yaşında olduğunu ifade ederken bu heykelleri kötü ruhlardan korunmak için de insanların evlerinde bulundurduğunu söyledi.

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Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi - Sayfa 3

Tüysüz, “Güray Müzede sergilenen eserlerden en erkeni milattan önce 5 bin yılına ait. Bu da eserlerin bize 7 bin yaşında olduğunu gösteriyor. 7 bin yaşına ait eserlerimiz ana tanrıça heykelcikleridir.

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Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi - Sayfa 4

Ana tanrıça heykelcikleri Doğu Anadolu’da bulunan eserlerdir. Genellikle Kuzey Suriye ve Mezopotamya etkilerini taşımaktadır. İnsanlar bunu neden kullandı sorusuna cevap vermek gerekirse bu heykeller dini törenlerde kullanılan kült heykellerdir. 

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