Türkiye'nin koronavirüs durum raporu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 11 Mart 2020'de görülmesinden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 297 bin 509 test yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durum raporu yayımlandı.
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Rapora göre; 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı. 198 bin 284 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu. 22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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Vakaların coğrafi dağılımı
28 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden bu yana laboratuvarda onaylanmış toplam 198 bin 284 koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi.
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Ülke genelinde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı son 7 günde yüzde 11,8, 14 günde yüzde 23,5 ve 28 günde ise yüzde 41,4 oldu.
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