Adada silahlanma yarışı mı? İşte Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü

Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. NTV'deki habere göre Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.