Adada silahlanma yarışı mı? İşte Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasının ardından gözler Türkiye'nin adadaki askeri gücüne çevrildi. Peki Türkiye'nin adadaki askeri gücü ne seviyede?
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 yılı için kaldırdı.
Önceki hafta açıklanan karar Türkiye'nin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.
Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. NTV'deki habere göre Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki gücüne çevrildi.