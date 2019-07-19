Türkiye'nin ilk yapay zeka bölümü bu yıl 30 öğrenci alıyor
Yapay zeka alanındaki araştırmalar büyük bir hızla artıyor. Bu artış hızıyla birlikte akademi ve araştırma laboratuvarlarında hem de sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi bu yıl bir ilk gerçekleştirerek yapay zeka bölümüne öğrenci alıyor.
Hacettepe Üniversitesi, yapay zeka mühendisleri yetiştirmek için harekete geçerek Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü açıldı. Mühendislik Fakültesi bünyesinde ayrı bir lisans programı olarak düzenlenen bölüme bu yıl YKS yerleştirme puanına göre 30 öğrenci alınacak.
Bilgisayar mühendisliği bölümü de Türkiye’de 42 yıl önce ilk kez ODTÜ ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde açıldığı biliniyor ve Hacettepe Üniversitesi yine bir ilki gerçekleştiriyor.
İlk burslar TUSAŞ'tan
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen bu bölümü tercih edecek öğrencilere ilk bursun TUSAŞ'tan olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten bu alanda ihtiyaç var. Daha bölüm açılmadan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kotil , ‘Çok önemli bir adım. Direkt olarak burs veriyorum’ dedi. TUSAŞ’ın 3. ve 4. sınıftan itibaren başarılı öğrencilere şu an için ayda 600 TL burs verdiği bir staj programı var. Bu program ilk kez yapay zekâ bölümüyle birinci sınıftan itibaren uygulanmış olacak. Puan sıralamasına göre ilk 15 öğrencimiz bu burstan yararlanabilecek.”
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer de ise bölümde 23 öğretim üyesinin ders vereceğini ancak seçmeli derslerde diğer fakültelerden de ilgili öğretim üyelerinin derslere girebileceğini belirterek şunları söyledi:
“Amacımız yapay zeka alanında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak. Özellikle savunmada gelecek yıllarda yapay zekânın önemi daha da artacak. Bugün S-400’ü, F-35’i konuşuyoruz. Her ikisi de yapay zeka ürünü. Savunmanın yanında sağlık, görüntüleme teknolojileri, oyun animasyon, kısaca veri sakladığınız ve biriktirdiğiniz her yer, yapay zekânın alanına giriyor.”