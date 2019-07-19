Türkiye'nin ilk yapay zeka bölümü bu yıl 30 öğrenci alıyor

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer de ise ​bölümde 23 öğretim üyesinin ders vereceğini ancak seçmeli derslerde diğer fakültelerden de ilgili öğretim üyelerinin derslere girebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Amacımız yapay zeka alanında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak. Özellikle savunmada gelecek yıllarda yapay zekânın önemi daha da artacak. Bugün S-400’ü, F-35’i konuşuyoruz. Her ikisi de yapay zeka ürünü. Savunmanın yanında sağlık, görüntüleme teknolojileri, oyun animasyon, kısaca veri sakladığınız ve biriktirdiğiniz her yer, yapay zekânın alanına giriyor.”